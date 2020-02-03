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В Нижнем Новгороде начали сбор подписей за присвоение звания "Город трудовой доблести"

В нем могут принять участие все жители региона старше 14 лет

ТАСС, 3 февраля. Сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" открыли в регионе. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

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"Начался сбор подписей в поддержку присвоения Нижнему Новгороду почетного звания "Город трудовой доблести". Принять участие могут все жители региона старше 14 лет несколькими способами. Первый - поставить свою подпись в централизованных пунктах по сбору подписей. Второй - на специально созданном сайте ЗаНижний.рф, пройдя простую процедуру регистрации", - говорится в сообщении. Все подписи будут учтены при подготовке документов для оформления заявки на присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести"

По словам губернатора Нижегородской области, секретаря регионального отделения партии Глеба Никитина, в годы войны город Горький (прежнее название Нижнего Новгорода) был важным центром оборонной промышленности. "За годы войны промышленность дала фронту почти 40 тыс. танков, самоходок, бронемашин - 37% общесоюзного производства! Именно здесь произведено почти четверть всех орудий и более 40% подводных лодок", - приводят в сообщении слова Никитина.

Госдума на пленарном заседании 16 января приняла в первом чтении президентский законопроект о введении в России звания "Город трудовой доблести". Это звание будет присваиваться городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

В январе заместитель секретаря генерального совета "Единой России", координатор партпроекта "Историческая память", депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что партия организует сбор подписей в городах, которые в годы Великой Отечественной войны были центрами оборонной промышленности, для присвоения им звания "Город трудовой доблести".

Предложения о наделении званием "Город трудовой доблести" граждане и общественные организации смогут внести в органы местного самоуправления. Те адресуют их законодательным и исполнительным властям региона, которые, в свою очередь, получат право обратиться с ходатайством к президенту РФ или отклонить предложение.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьХинштейн, Александр Евсеевич
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