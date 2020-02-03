В Уфе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за снегопада

УФА, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Уфы ввели в городе режим ЧС из-за обильного снегопада, об этом в понедельник сообщается на сайте мэрии.

"В связи с обильными снегопадами и сильным ветром в Уфе с 17:00 3 февраля 2020 года введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация". Эта мера позволит мобилизовать все имеющиеся на территории городского округа силы и средства и привлечь их к уборке и вывозу снега в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.

Также из-за погодных условий ограничен въезд в город грузового транспорта с четырех направлений.

Снегопад с сильным ветром продолжался в Уфе весь день, ослабев к вечеру, температура воздуха составляет минус 2 градуса.