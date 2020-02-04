Четыре проекта Томского политеха вошли в долгосрочную программу экспериментов МКС

Прорывные идеи в сфере изучения космоса генерируются научными центрами по всему миру. Один из таких центров в России - Томский политех, в котором вместе с Институтом физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) и ракетно-космической корпорацией "Энергия" создаются новые "космические" технологии и материалы.

Главный эксперимент

Ученые ТПУ планируют разработать методики, которые позволят проектировать модули космических аппаратов с учетом многоуровневости. Проект "Исследование воздействия динамических нагрузок на корпусные элементы модуля российского сегмента Международной космической станции с использованием многоуровневого динамического моделирования" включили в долгосрочную программу экспериментов на МКС в конце 2019 года.

"Эксперимент утвержден, он прошел все предварительные согласования. Сейчас мы должны составить техническое задание, согласовать его с Роскосмосом и заключить договор. Реализация проекта начнется в 2020 году, - утверждает директор Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Алексей Яковлев. - У нас уже есть примерный календарный план эксперимента. Первый этап - изготовление эскизной документации на разрабатываемую научную аппаратуру и разработка отечественных программных продуктов. Затем проектирование модельных объектов, их испытания, корректировка рабочей документации с учетом полученных результатов. Потом подготовка окончательной документации на научную аппаратуру, ее непосредственное изготовление, обучение космонавтов работе на этих приборах и отправка их на МКС для проведения экспериментов. В итоге собранные в космосе данные будут проанализированы, будет выдано заключение".

Цель эксперимента заключается в разработке методик, которые позволят проектировать модули космических аппаратов с учетом многоуровневости, то есть моделирования как на уровне материалов, так и на уровне конструкции в целом. При разработке космических аппаратов такая многоуровневая методика необходима для того, чтобы учитывать, как те или иные материалы, из которых сделаны элементы аппарата, будут влиять на него при запуске на орбиту и работе в космосе.

Необходимые для анализа данные ученые хотят получить, установив специальные датчики на универсальный узловой модуль "Причал" - один из планируемых к запуску модулей российского сегмента МКС, изготовленный РКК "Энергия". В ходе эксперимента томские ученые будут анализировать конструкцию "Причала" с точки зрения структуры материала, чтобы выяснить, каким образом она влияет на его функциональные свойства. В дальнейшем полученные данные будут полезны при создании специальных модельных объектов, на которых будут проводить испытания по воздействию внешних факторов - механических и акустических нагрузок, возникающих дефектов конструкции и т. д.