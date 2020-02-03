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Аэропорт Хайкоу использует большие базы данных при проверке пассажиров из-за вируса

Санитарные меры будут распространяться на всех прилетающих пассажиров

ХАЙКОУ /Китай/, 3 февраля. /ТАСС/. Администрация международного аэропорта Мэйлань китайского города Хайкоу с понедельника ввело санитарные меры контроля в отношении всех прибывающих пассажиров и будет использовать для этого технологию больших баз данных. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван" со ссылкой на местное правительство.

Особое внимание, как и прежде, будет уделяться прибывающим гражданам, которые в течение последних 14 дней посещали охваченные вспышкой коронавируса районы Китая. Однако теперь санитарные меры будут распространяться абсолютно на всех, независимо от того, откуда приезжает пассажир.

В ближайшие дни ожидается увеличение пассажиропотока, поскольку разъехавшиеся на новогодние каникулы жители острова и те, кто работает в провинции, начнут возвращаться. По словам вице-мэра Хайкоу Цзюй Лэя, в этот период власти намерены усилить санитарный контроль, чтобы не допустить распространения вируса.

"Последние дни наша работа по профилактике и контролю была сфокусирована на тех, кто прибывал из охваченных эпидемией районов. Теперь мы улучшили наши стандарты, чтобы проверять всех, кто прибывает в аэропорт, независимо от того, откуда они приезжают", - приводит ресурс слова чиновника.

В конце января в международном аэропорту Мэйлань из-за распространения коронавируса начали проверять температуру тела всех входящих в здание воздушной гавани, а также прилетающих и вылетающих из Хайкоу пассажиров.

Хайнань входит в число регионов Китая, где был обнаружен новый тип коронавируса. По последним официальным данным, в провинции выявлено более 70 случаев инфицирования, один из которых закончился летальным исходом. Самое большое число заболевших зарегистрировано в курортном городе Санья.

Теги
КитайХайнань
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