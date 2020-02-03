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В Крыму обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны весом 100 кг

Специалисты регионального МЧС уничтожили боеприпас на специальном полигоне

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Авиабомбу времен Великой Отечественной войны нашли в селе Каменоломня Сакского района Республики Крым, специалисты обезвредили боеприпас на специальном полигоне. Об этом в понедельник сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Крыму.

"3 февраля был обезврежен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны: ФАБ-100 (фугасная авиационная бомба 100 кг), обнаруженная на открытой территории в селе Каменоломня Сакского района. Взрывоопасный предмет был извлечен, транспортирован и уничтожен на специальном полигоне", - говорится в сообщении.

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