В Крыму обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны весом 100 кг

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Авиабомбу времен Великой Отечественной войны нашли в селе Каменоломня Сакского района Республики Крым, специалисты обезвредили боеприпас на специальном полигоне. Об этом в понедельник сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Крыму.

"3 февраля был обезврежен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны: ФАБ-100 (фугасная авиационная бомба 100 кг), обнаруженная на открытой территории в селе Каменоломня Сакского района. Взрывоопасный предмет был извлечен, транспортирован и уничтожен на специальном полигоне", - говорится в сообщении.