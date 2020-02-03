Член СПЧ Александр Брод намерен просить о присвоении 23 калмыкам-фронтовикам званий героев

ЭЛИСТА, 3 февраля. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Александр Брод обратится к министру обороны Сергею Шойгу с ходатайством о награждении калмыков-фронтовиков, не получивших звания Героев Советского Союза из-за депортации калмыцкого народа. Об этом он сообщил ТАСС в понедельник.

"Девять человек - калмыки по национальности - были удостоены высокого звания Героя Советского Союза за героизм в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мне стало известно, что готовились еще 23 указа о награждении калмыков этим высоким званием: есть данные военных архивов, восстановлены имена этих героев, совершивших подвиги, один из них дожил до наших дней. Глава республики готовит обращение к федеральным властям о том, чтобы историческая справедливость была восстановлена и награды нашли героев, по крайней мере, их потомков. Я со своей стороны как член президентского совета по правам человека хотел бы поддержать эту инициативу, обратиться к министру обороны РФ Сергею Шойгу в связи с тем, что нужно рассмотреть документы и восстановить историческую справедливость", - сказал Брод, который находится в Калмыкии с рабочей поездкой.

Соответствующие указы не были подписаны, потому что совпали с депортацией калмыцкого народа. Герои были отозваны с фронтов и вместе со своим народом отправлены в депортацию, пояснил член СПЧ, назвав этот факт "вопиющей несправедливостью, которую вправе устранить потомки". По его словам, он обсудил ситуацию с коллегами из Общественной палаты РФ, и те посчитали эту инициативу чрезвычайной важной.

"Сейчас, особенно в год 75-летия Победы, награды должны быть у потомков этих героев. А ныне живущий, - один из тех, кто не получил награду вовремя, должен получить ее при жизни. Нужно помнить их имена, подумать о какой-то аллее славы героев Калмыкии, открыть ее к юбилею Победы", - добавил Брод.