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Южный циклон принесет в Крым снегопады и похолодание до 15 градусов мороза

Также ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, с порывами до 25-27 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Южный циклон вызовет снегопады и похолодание до минус 15 градусов во второй половине недели в Крыму, спасатели распространили штормовое предупреждение, сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные Крымского гидрометцентра.

"В связи с выходом южного циклона 5, 6, 7 февраля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения. Очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, порывы - 25-27 м/с. С 8 февраля понижение температуры воздуха ночью до 10-15 градусов мороза, днем до 3-8 градусов мороза", - приводится в сообщении текст предупреждения.

В ведомстве не исключают, что непогода спровоцирует аварии на объектах энергетики и ЖКХ. "Прогнозируется возникновение происшествий в акватории Черного и Азовского морей, затруднение в движении транспорта, увеличение количества ДТП на дорогах полуострова, возможны затруднения в работе аэропорта", - сообщается на сайте.

Сейчас в Симферополе идет дождь, температура воздуха - около 5 градусов. Во вторник Крымский гидрометцентр прогнозирует погоду без существенных осадков, юго-западный ветер 7-12 м/с, местами по Крыму - до 18 м/с. Температура воздуха днем до 7 градусов тепла.

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