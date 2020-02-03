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Нижегородский губернатор раскритиковал баннеры к 9 Мая на сараях в областном центре

По словам главы региона Андрея Никитина, инцидент показывает бесхозяйственность и неуважение к собственной истории со стороны властей города

ТАСС, 3 февраля. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил мэрии Нижнего Новгорода разобраться в ситуации с размещением баннеров, посвященных Великой Отечественной войне, на сараях. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой правительства региона.

В понедельник в группе "Регион 52" в соцсети "ВКонтакте" разместили фотографию аварийной постройки, которая была завешена баннером, посвященным Великой Отечественной войне.

"Опубликованные фотографии, мягко говоря, вызвали неприятное чувство. Это бесхозяйственность, помноженная на неуважение к собственной истории. Неважно, кто это сделал и из каких побуждений. Муниципальные власти должны реагировать на все сигналы, поступающие от жителей, и вместе с ними находить приемлемые варианты решений", - цитирует Никитина пресс-служба.

Глава региона напомнил, что в мае 2019 при обрушении ветхих хозяйственных построек в Нижнем Новгороде пострадали дети и призвал муниципальные власти контролировать состояние зданий.

"Есть хозяйственные вопросы, требующие значительных вложений, а в каких-то случаях достаточно знать о том, что происходит на территории и принимать меры. Поручаю мэрии Нижнего Новгорода активизировать эту работу", - добавил Никитин.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНовосибирская область
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