Халатность медиков могла привести к смерти заключенных в колонии в Пермском крае

ПЕРМЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Главное управление Федеральной службы исполнения наказания (ГУФСИН) по Пермскому краю в ходе проверки выявило признаки халатности в действиях медперсонала исправительной колонии (ИК) №9 в городе Соликамске, где якобы из-за неоказания медпомощи умерли двое заключенных. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

"По факту смерти осужденного 1949 года рождения управлением собственной безопасности ГУФСИН в ходе проведения проверки установлено, что в действиях неустановленных сотрудников филиала "Больницы №2" ФКУЗ МСЧ-59 ФСИН России и филиала "Медицинская часть №16" ФКУЗ МСЧ-59 ФСИН России при ИК-9 имеются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 293 ч. 2 УК РФ ("Халатность"). Материалы переданы в следственный отдел по городу Соликамску СУ СК РФ по Пермскому краю для принятия решения", - говорится в сообщении, направленном в ответ на запрос ТАСС.

9 января интернет-портал 59.ru сообщил о том, что в ИК-9 в Соликамске с разницей в несколько недель умерли двое заключенных. По данным издания, у одного мужчины еще в конце декабря были отмечены признаки инсульта, но ему отказали в своевременной медицинской помощи и госпитализации, 5 января он умер от кровоизлияния в мозг. Второму осужденному - инвалиду третьей группы с астмой - медики предоставили гормональный ингалятор, от которого ранее ему становилось плохо. Не получив вовремя качественную медицинскую помощь, он умер.

Как ранее пояснил ТАСС руководитель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Ситников, представители ОНК подключатся к проверке колонии, если их не устроят результаты проверки ГУФСИН. Ситников отметил, что в колонии №9 "достаточно слабая роль администрации".

ИК-9 стала известна в сентябре 2019 года, когда там произошел инцидент с избиением и изнасилованием заключенного, а затем массовая драка, в которой, по данным пермской Общественной наблюдательной комиссии, пострадали от 20 до 30 человек. В октябре еще один осужденный устроил протест на осветительной мачте, где требовал личной встречи с прокурором, еще позже в этой же колонии осужденный совершил самоубийство, а другой нанес себе увечья. После проверки руководство колонии отстранили от должностей.