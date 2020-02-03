Курские власти готовы помочь семьям, покупающим специальное питание для больных детей

КУРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Администрация Курской области готова оказать финансовую помощь из средств благотворительного фонда семьям с неизлечимо больными детьми, которые вынуждены регулярно покупать специальное питание для них, сообщила ТАСС в понедельник глава комитета здравоохранения региона Елена Палферова.

В понедельник Telegram-канал Mash опубликовал историю двух семей из Курской области, которые воспитывают детей со множеством тяжелых диагнозов, находящихся в статусе паллиативных больных. Медики рекомендовали детям специальные питательные смеси, однако их бесплатное получение за счет бюджетных средств не предусмотрено. В связи с этим семьи вынуждены прибегать к помощи волонтеров и тратить десятки тысяч рублей из собственных средств.

"За счет областного бюджета мы предоставляем больным медицинские изделия, аппараты для поддержания жизни, расходные материалы. Мы знаем об этих семьях. Без внимания их не оставим, решение проблем есть, при необходимости, готовы оказать финансовую поддержку из областного благотворительного марафона "Мир детства", - сказала собеседница агентства.

По словам Палферовой, паллиативная медицина в Курской области, как и в регионах России в целом пока находится на этапе становления, в связи с чем возникают некоторые трудности. Для помощи неизлечимым больным в регионе созданы выездные бригады, специалисты которых осуществляют регулярные патронажи, консультируют пациентов и их родителей по вопросам ухода, лечебным мероприятиям, при необходимости, привлекают врачей-специалистов. Помощь паллиативным больным также оказывается в условиях стационара.