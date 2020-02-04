Госдума рассмотрит законопроект о всероссийской минуте молчания 22 июня

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник обсудит в первом чтении законопроект о проведении каждый год 22 июня всероссийской минуты молчания. Его соавторами стали представители всех думских фракций, но главным инициатором принятия документа выступила вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая ("Единая Россия").

Проектом закона предлагается установить в День памяти и скорби (день начала Великой Отечественной войны) ежегодное проведение общефедеральной минуты молчания одновременно во всех регионах страны. Оно возможно в 12:15 по московскому времени - это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз, уточняется в пояснительной записке.

По замыслу авторов инициативы, общенациональная минута молчания будет "предостережением от амбиций нацизма и возрождения фашистской идеологии", позволит сохранить и защитить историческую память.

Как отметил в понедельник первый замглавы фракции единороссов в Госдуме Андрей Исаев, который является одним из авторов законопроекта, принятие документа возродит аналогичную советскую традицию.