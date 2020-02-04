В Японии начинается ежегодный фестиваль скульптур из снега и льда "Юки мацури"

ТОКИО, 4 февраля. /ТАСС/. Ежегодный Снежный фестиваль ("Юки мацури") открывается во вторник в городе Саппоро на самом северном острове страны Хоккайдо. Посетителям доступны сразу три фестивальные площадки в разных районах города.

Основная из них находится в районе центрального городского парка Одори. Здесь выставлены десятки изваяний из снега и льда, в том числе 14-метровая копия Лазенковского дворца в Варшаве. Эта композиция приурочена к 100-й годовщине установления дипломатических отношений между Японией и Польшей, которая отмечалась в прошлом году.

Конкурс на лучшую скульптуру из снега

В этом же месте проходит международный конкурс на лучшую скульптуру из снега. В этом году в нем принимают участие представители 11 стран и регионов, в том числе Монголии, Таиланда, Австралии, Финляндии, Макао.

В частности, команда из Таиланда, побеждавшая на этом конкурсе последние два года, изготовила статую огромной морской черепахи. Таким образом она решила обратить внимание на серьезные экологические проблемы и загрязнение Мирового океана пластиком и другим мусором.

Развлечения под открытым небом

На другой площадке Цудомэ на окраине Саппоро гости "Юки мацури" могут погрузиться в мир зимних развлечений под открытым небом. Там построены сразу несколько горок для катания на надувных санках, длина самой большой из них составляет 100 метров.

Посетители 71-го по счету фестиваля также могут поучаствовать в метании снежков на меткость, изготовлении ледяной посуды, катании на надувной лодке, привязанной к снегоходу и даже в игре в гольф на снегу.

Меры по предупреждению коронавируса

В связи со вспышкой пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, организаторы уделяют особое внимание мерам по предотвращению распространения заболевания. Посетителей просят чаще мыть руки, носить маски и при необходимости незамедлительно обращаться к медицинским специалистам.

Также эта ситуация, скорее всего, повлияет на посещаемость фестиваля, поскольку он был очень популярен среди туристов из КНР.

История мероприятия

Снежный фестиваль в Саппоро проводится с 1950 года. Тогда организаторы соорудили шесть ледяных скульптур, что привлекло на выставку около 50 тысяч человек. Само мероприятие первоначально было задумано для того, чтобы отвлечь японцев от повседневных тягот послевоенной жизни. Однако фестиваль стал быстро развиваться и уже не мог существовать только за счет местных энтузиастов, поэтому в 1955 году к изготовлению снежных изваяний впервые привлекли подразделения Сил самообороны.

С тех пор это стало одной из главных традиций "Юки мацури", а жители Саппоро специально собираются в начале января, чтобы понаблюдать, как военные начинают завозить тонны снега и сваливать его в центре города. Это главный знак приближающегося праздника.

Постепенно фестиваль приобрел мировую известность, что послужило поводом в 1974 году начать проводить международный конкурс среди резчиков по снегу и льду. Сейчас "Юки мацури" считается неотъемлемой частью культурной жизни Саппоро и главным событием года, привлекающим сотни тысяч туристов из разных стран.