В Приморском нацпарке создадут 8 фотоукрытий для наблюдения за дальневосточным леопардом

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля. /ТАСС/. Национальный парк "Земля леопарда" в Приморском крае планирует в 2020 году создать сеть из восьми укрытий для фотографов, которые хотят запечатлеть самую редкую кошку планеты - дальневосточного леопарда. Об этом ТАСС рассказала во вторник заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по экологическому просвещению Олеся Малюкова.

"По оценке руководства ФГБУ "Земля леопарда", одно из перспективных направлений развития туризма в национальном парке - дальнейшее расширение сети фотоукрытий. Уникальные комфортные укрытия - единственная в мире возможность наблюдения за редчайшей кошкой - дальневосточным леопардом - в естественной среде обитания. В настоящее время на "Земле леопарда" уже обустроено четыре укрытия, готовятся к открытию еще два. Всего, в соответствии с планами, до конца года в нацпарке для туристов будет работать восемь укрытий", - сообщила собеседница агентства.

Специальные укрытия для фотографов дикой природы обустраиваются на "Земле леопарда" при поддержке АНО "Дальневосточные леопарды" и Фонда президентских грантов в рамках проекта "Дикий Дальний Восток". Укрытия представляют из себя небольшие замаскированные помещения с отверстиями для скрытой съемки животных. В таком домике фотограф может находиться на протяжении многих дней в ожидании встречи с редким хищником. За пользование укрытием фотографы вносят плату согласно перечню услуг, утвержденному Минприроды России. Средства идут на развитие национального парка и защиту редких видов, обитающих на его территории.

"Экологический туризм - одно из приоритетных направлений развития особо охраняемых природных территорий, включенный в национальный проект "Экология". Он выполняет сразу несколько функций, среди которых просветительская, социально-экономическое развитие района и повышение эффективности природоохранной работы, в том числе за счет роста внебюджетного финансирования", - пояснила Малюкова.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года на самом юге Дальнего Востока России, неподалеку от Владивостока. В 2018 году там был зафиксирован 91 взрослый леопард и не менее 22 котят. Кроме того, там отмечена максимальная плотность обитания амурского тигра.

Президент России Владимир Путин в 2019 году поручил правительству разработать меры по стимулированию развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).