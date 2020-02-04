Эксперты: Саратовская область снизит убыль населения благодаря новым предприятиям

САРАТОВ, 4 февраля. /ТАСС/. Открытие новых высокотехнологичных производств, социальных и медицинских учреждений позволит снизить убыль населения из Саратовской области. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты.

Наибольшая убыль населения России в 2019 году зафиксирована в Саратовской, Омской и Кемеровской областях, сообщала ранее "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата. Согласно предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год, наибольшая убыль населения отмечена в Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) федеральных округах. При этом лидером по абсолютному снижению населения стала Саратовская область: за год численность жителей этого региона сократилась на 19 тыс. человек.

"Чтобы уменьшить убыль населения, на мой взгляд, нужно открывать высокотехнологичные производства. По моему наблюдению, отток населения в основном идет из сельской местности и из тех городов, где нет производства. В крупных городах - Балаково, Энгельсе, Саратове - убыль не сильно ощущается, здесь можно найти достойную работу", - считает председатель комиссии по социальной политике общественной палаты Саратовской области Александр Низовцев.

Низовцев уточнил, что, в основном из региона уезжает сельская молодежь, направляясь в такие города, как Москва и Санкт-Петербург.

С ним согласен председатель региональной ревизионной комиссии ОНФ Саратовской области Александр Степанов. "Конечно, у нас открываются новые предприятия, но многие и закрываются, и количества рабочих мест с достойной зарплатой недостаточно, это не сравнить с зарплатами в Москве и Санкт-Петербурге", - добавил Степанов.

Рост зарплат и работа с бизнесом

Новые производства позволят надеяться на повышение заработной платы, в этом направлении работа уже ведется, добавил первый заместитель председателя правительства Саратовской области Вадим Ойкин.

"[Показатель] складывается из двух составляющих - миграционной составляющей и естественной убыли населения. Насколько я знаю, порядка 5,5 тыс. - это миграционная составляющая. Сейчас вопрос повышения заработной платы - это приоритетный вопрос. Мы еженедельно встречаемся с бизнесом, налоговой инспекцией, прокуратурой. Уже удалось поднять зарплату бюджетников, а сейчас акцент стоит на бизнесе - мы проводим встречи по повышению зарплат во внебюджетном секторе экономики", - рассказал ТАСС Ойкин.

Он уточнил, что средняя зарплата по итогам 11 месяцев прошлого года составила 30,2 тыс. рублей, при этом "наблюдается динамика роста".

Новые социальные объекты

Что касается естественной убыли населения, здесь, по словам зампредседателя Ойкина, нужно "принимать решения в области здравоохранения, экономики". "В рамках национальных проектов мы уже строим больше садиков и школ, других объектов. Люди видят, что у них есть возможность решения социальных вопросов", - считает Ойкин.

С ним согласна заместитель председателя Саратовской областной думы Ольга Болякина. "Речь здесь идет о доступности здравоохранения, образования, спортивных объектов. Что касается здравоохранения, сейчас в регионе уже идет модернизация поликлиник и больниц. Впервые планируется строительство онкодиспансера. Также идет установка новых ФАПов, особенно в отдаленных районах региона", - сказала Болякина.

Болякина добавила, что жителям, в первую очередь должно быть комфортно жить на своей территории. "Это подразумевает доступность всех социальных объектов для каждого, независимо от места его проживания - будь то большой город или отдаленное село", - считает эксперт.

Она отметила, что, скорость убыли населения в Саратовской области снижается. "По данным Саратовстата, темпы убыли по итогам 2019 года замедлились на 14% по сравнению с 2018 годом и в будущем, мы ожидаем, что этот показатель будет снижен еще", - добавила Болякина.