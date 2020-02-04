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В кабмине не поддержали законопроект об отдельном содержании лидеров ОПС в тюрьмах

В отзыве правительства, в частности, отмечается, что реализация документа может повлечь увеличение нагрузки на сотрудников органов внутренних дел

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, предусматривающий изолированное содержание в местах лишения свободы лидеров организованных преступных сообществ (ОПС), а также административный надзор за ними после освобождения.

В документе не учтено, что предлагаемые нововведения потребуют внесения корреспондирующих изменений в Уголовно-исполнительный кодекс РФ в части "дополнения категорий лиц, в отношении которых устанавливается административный надзор после освобождения из мест лишения свободы", говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренного на заседании комиссии [копия есть в распоряжении ТАСС]. По закону административный надзор осуществляется органом внутренних дел по месту жительства или фактического нахождения поднадзорного лица. "Следовательно, реализация законопроекта может повлечь увеличение нагрузки на сотрудников органов внутренних дел", - указывается в проекте заключения кабмина.

Кроме того, в соответствии со статьей 115 Уголовно-исполнительного кодекса РФ "помещение осужденных в камеры штрафных изоляторов, в помещения камерного типа и в единые помещения камерного типа является разновидностью мер взыскания за нарушение установленного порядка отбывания наказания, применяемых к лицам, осужденным к лишению свободы", отметили в комиссии. При назначении таких мер учитываются обстоятельства совершения нарушения, личность осужденного и его предыдущее поведение. "Поэтому возникает неопределенность в вопросе реального обеспечения предлагаемого законопроектом изолированного содержания осужденных", - сказано в проекте отзыва.

Законопроект был внесен в Госдуму главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и его заместителями Александром Хинштейном и Эрнестом Валеевым. Предлагается распространить норму о содержании отдельно от других заключенных в местах лишения свободы на лиц, осужденных за занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Также предусматривается, что для содержания этих людей, помимо других помещений, могут быть использованы камеры штрафных изоляторов, помещения камерного типа и единые помещения камерного типа.

Согласно действующему закону, отдельно в местах лишения свободы содержатся, в частности, осужденные в случае опасного либо особо опасного рецидива, лица, приговоренные к пожизненному лишению свободы.

Теги
РоссияПискарев, Василий ИвановичВалеев, Эрнест АбдуловичХинштейн, Александр Евсеевич
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