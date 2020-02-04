СМИ: в Макао закроют все казино на две недели из-за коронавируса

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 февраля. /ТАСС/. Глава администрации Макао Хэ Ичэн во вторник распорядился закрыть все казино в городе на две недели для предотвращения распространения нового коронавируса. Об этом сообщает радиостанция RTHK .

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Дата закрытия игорных заведений будет согласована чуть позже на совещании с их владельцами. Хэ Ичэн отметил, что это решение далось непросто, но "защита общественного здоровья - превыше всего". За последние сутки в Макао было подтверждено два новых случая заражения новым коронавирусом, а их общее число достигло 10.

Решение о закрытии казино обрушило котировки компаний-операторов игорного бизнеса, таких как Galaxy Entertainment, Sands China, MGM на Гонконгской фондовой бирже. К этому часу падение составило от 3% до 4%.

Макао с населением 670 тыс. человек расположен в 60 км западнее Гонконга и является столицей игорного бизнеса Азии. Это единственное место в Китае, где легализована и бурно развивается индустрия азартных игр. Ее оборот в несколько раз превосходит показатель американского Лас-Вегаса. Налоги от деятельности казино дают около 80% поступлений в местный бюджет.

По оценкам экспертов, потери игорного бизнеса в результате закрытия будут исчисляться сотнями миллионов долларов. В декабре прошлого года совокупный оборот этой индустрии превышал $2,8 млрд.

Китайские власти в конце декабря прошлого года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, 426 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован на Филиппинах.