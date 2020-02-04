Путин поздравил посла Азербайджана в России с 75-летием

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России, композитора и певца Полада Бюльбюль оглы с 75-летием. Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Примите самые теплые поздравления по случаю вашего 75-летнего юбилея. Многие годы вы вносите весьма значимый вклад в развитие дружественных отношений, плодотворного сотрудничества между нашими странами и народами. И конечно, в России высоко ценят ваш яркий талант композитора, музыканта и артиста, искренне любят ваше вдохновенное творчество", - говорится в телеграмме.

Президент пожелал Бюльбюль оглы здоровья, счастья, благополучия и успехов.

Полад Бюльбюль оглы родился 4 февраля 1945 года в Баку в семье оперного певца, основоположника азербайджанской профессиональной вокальной школы Бюльбюля (настоящее имя - Муртуз Мамедов). Окончил Азербайджанскую государственную консерваторию имени Узеира Гаджибекова (сейчас Бакинская музыкальная академия), где учился в классе композитора, народного артиста СССР Кара Караева.

Многие годы выступал как композитор и певец, является автором популярных песен, многие из которых стали шлягерами и исполняются до сих пор. Среди них - "Позвони", "Долалай", "Журавли", "Твоя дорога", "Шейк" и другие. Полад Бюльбюль оглы также написал музыку к ряду художественных фильмов, в том числе музыкально-приключенческой картине "Не бойся, я с тобой", к балету "Любовь и смерть", симфонические произведения.

В 1988-2006 годах был министром культуры Азербайджана. С 2006 года - посол Азербайджана в России.