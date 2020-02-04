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Прокуратура добилась переселения более 1000 жителей Дальнего Востока из ветхого жилья

В надзорном ведомстве сообщили, что некоторые выявленные нарушения сопровождались совершением уголовно наказуемых деяний
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

ТАСС, 4 февраля. Более 1000 жителей Дальнего Востока получили новое жилье в прошлом году благодаря прокурорским мерам реагирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Генпрокуратура с участием прокуроров субъектов РФ провела проверку в сфере переселения граждан из непригодных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока. Принятые прокурорами совместно с органами власти и местного самоуправления меры способствовали улучшению жилищных условий граждан", - сообщили в Генпрокуратуре. В 2019 году 940 человек получили благоустроенные квартиры в Якутии и 243 - в Амурской области.

В надзорном ведомстве сообщили, что некоторые выявленные нарушения сопровождались совершением уголовно наказуемых деяний. В Ямало-Ненецком автономном округе направлено в суд дело о хищении руководителем регионального фонда жилищного строительства 60,8 млн рублей, выделенных для переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Также вскрыты факты непринятия чиновниками региональных и местных органов власти действенных мер по организации расселения.

Теги
РоссияДальний Восток
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