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75-летие Победы

МИД опубликовал подборку документов Ялтинской конференции

Ведомство представит серию тематических подборок документов к 75-летию Победы

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Архивная служба МИД России подготовила серию тематических подборок документов к 75-летию Победы, первая публикация позволит ознакомиться с документами Ялтинской (Крымской) конференции. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"К 75-летию Победы Архивная служба МИД России подготовила серию тематических подборок документов, которые, надеемся, вызовут немалый интерес исследователей и широких общественных кругов, - сообщили в дипведомстве. - Первая публикация позволит ознакомиться с документами Ялтинской (Крымской) конференции 4-11 февраля 1945 года, которая стала одним из важнейших событий на завершающем этапе Великой Отечественной войны, определила главные направления взаимодействия союзников по ключевым военно-стратегическим и политическим вопросам послевоенного мироустройства".

В МИД РФ отметили, что в настоящее время "продолжается процесс рассекречивания и оцифровки документальных массивов архива министерства для их ввода в широкий научный и общественный оборот".

Как указали в российском внешнеполитическом ведомстве, в Архиве МИД РФ хранятся уникальные документы, посвященные советской внешней политике и дипломатии в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны. "Многие из них уже опубликованы, в том числе в сети интернет. Доступ к тысячам архивных дел открывает веб-ресурс "СССР и союзники. Документы архива МИД России о внешней политике и дипломатии ведущих держав антигитлеровской коалиции" (agk.mid.ru). Значительная часть материалов выложена на сайте Историко-документального департамента (idd.mid.ru)", - добавили в министерстве.

С 4 по 11 февраля 1945 года в Ялте проходила встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции. На конференции принимались ключевые решения о принципах взаимодействия государств в послевоенное время, а также о создании Организации Объединенных Наций.

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75-летие Победы
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