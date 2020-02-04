В самарский океанариум привезли пингвинов Гумбольдта и кубинских крокодилов

САМАРА, 4 февраля. /ТАСС/. Пингвинов Гумбольдта и кубинских крокодилов, занесенных в Красную книгу, доставили в крупнейший океанариум Приволжского федерального округа в Самаре. Об этом журналистам во вторник сообщил ведущий ихтиолог, биолог, зоолог самарского океанариума Максим Гарлецкий.

"Осуществился долгожданный завоз пингвинов Гумбольдта - четыре пингвина: три самца, одна самка. Также к нам приехали кубинские крокодилы. Очень редкий вид, они занимают второе место по агрессии после гребнистых крокодилов", - сказал Гарлецкий.

Пингвинов Гумбольдта привезли в Самару из немецкого зоопарка. В дикой природе они обитают только в Южной Америке - в Перу и Чили, на каменистом тихоокеанском побережье. Мировая популяция пингвинов этого вида насчитывает 12 тыс. пар. В Самаре для них подготовили специальный вольер с многоступенчатой системой кондиционирования и рециркуляции воздуха для обеспечения океанической среды обитания.

Семь кубинских крокодилов доставили в Самару из чешского зоопарка. Этот вид, который также называют жемчужным из-за характерного цвета шкуры, в живой природе обитает только на острове Исла де ла Хувентуд и в болоте Сапата на Кубе, это самый маленький ареал среди всех видов отряда крокодилов. В природе насчитывается около 3-6 тыс. особей.

Океанариум в Самаре открылся в декабре 2019 года. В нем обустроен аквариум-тоннель с акулами, создающий впечатление пребывания в подводном мире, самый длинный в Европе аквариум (порядка 50 м) с общей экосистемой. Все представленные виды выращены в рыборазводниках. За месяц океанариум посетили более 100 тыс. человек.