Путин ознакомился с образовательной программой колледжа в Череповце

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Череповец посетил местный химико-технологический колледж. Главе государства рассказали об учениках и преподавательском составе колледжа, а также о реализуемой в учебном заведении образовательной программе школа-колледж-университет.

В сопровождении вице-премьера Татьяны Голиковой, помощника президента Андрея Фурсенко, руководства ПАО "ФосАгро" и ПАО "Северсталь" президент осмотрел электромонтажную мастерскую, лабораторию процессов и аппаратов, технологии отрасли. Он коротко пообщался с учениками и сфотографировался с ними.

Затем президенту показали лабораторию электрических машин, а также сварочную мастерскую. Во время осмотра колледжа Путин рассказал директору учебного заведения Елене Быковой о том, что его поездка в Череповец проходит в рамках подготовки заседания Госсовета по образованию и науке.

Кроме того, Путин ознакомился с презентацией программы подготовки профессиональных кадров для экономики и социальной сферы на примере взаимодействия Череповецкого государственного университета с ПАО "Северсталь".

О колледже

Череповецкий химико-технологический колледж образован в 1979 году. Обучение в колледже ведется по специальностям "Химическая технология неорганических веществ", "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования", "Автоматизация технологических процессов и производств", "Монтаж и техническая эксплуатация технологического оборудования", "Парикмахерское искусство", а также по профессиям: "Машинист локомотива", "Сварщик", "Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ". Количество учащихся - 736 человек.

С 2013 года в колледже реализуют комплексную программу развития непрерывного опережающего профессионального образования совместно с компанией "ФосАгро". Образовательное учреждение выступает профориентационной площадкой для школьников Вологодской области, проводит межрегиональные научно-практические конференции по естественнонаучным дисциплинам для учащихся 8-11 классов школ области и других регионов.

Студенты колледжа в 2019 году победили в открытом региональном чемпионате по международным стандартам WorldSkills.