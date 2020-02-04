{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин ознакомился с образовательной программой колледжа в Череповце

Глава государства осмотрел электромонтажную мастерскую и лабораторию электрических машин
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, заместитель председателя совета директоров ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев, президент России Владимир Путин и директор Череповецкого химико-технологического колледжа Елена Быкова Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, заместитель председателя совета директоров ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев, президент России Владимир Путин и директор Череповецкого химико-технологического колледжа Елена Быкова
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Череповец посетил местный химико-технологический колледж. Главе государства рассказали об учениках и преподавательском составе колледжа, а также о реализуемой в учебном заведении образовательной программе школа-колледж-университет.

В сопровождении вице-премьера Татьяны Голиковой, помощника президента Андрея Фурсенко, руководства ПАО "ФосАгро" и ПАО "Северсталь" президент осмотрел электромонтажную мастерскую, лабораторию процессов и аппаратов, технологии отрасли. Он коротко пообщался с учениками и сфотографировался с ними.

Затем президенту показали лабораторию электрических машин, а также сварочную мастерскую. Во время осмотра колледжа Путин рассказал директору учебного заведения Елене Быковой о том, что его поездка в Череповец проходит в рамках подготовки заседания Госсовета по образованию и науке.

Кроме того, Путин ознакомился с презентацией программы подготовки профессиональных кадров для экономики и социальной сферы на примере взаимодействия Череповецкого государственного университета с ПАО "Северсталь".

О колледже

Череповецкий химико-технологический колледж образован в 1979 году. Обучение в колледже ведется по специальностям "Химическая технология неорганических веществ", "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования", "Автоматизация технологических процессов и производств", "Монтаж и техническая эксплуатация технологического оборудования", "Парикмахерское искусство", а также по профессиям: "Машинист локомотива", "Сварщик", "Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ". Количество учащихся - 736 человек.

С 2013 года в колледже реализуют комплексную программу развития непрерывного опережающего профессионального образования совместно с компанией "ФосАгро". Образовательное учреждение выступает профориентационной площадкой для школьников Вологодской области, проводит межрегиональные научно-практические конференции по естественнонаучным дисциплинам для учащихся 8-11 классов школ области и других регионов.

Студенты колледжа в 2019 году победили в открытом региональном чемпионате по международным стандартам WorldSkills.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияФурсенко, Андрей Александрович
Реклама на ТАСС
Путин призвал распространять по всей стране лучшие практики цифровизации вузов
По словам президента, в частности, система единого окна зарекомендовала себя во многих сферах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС