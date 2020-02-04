В Израиле уровень воды в озере Кинерет за зиму поднялся на рекордные 165 см

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 февраля. /ТАСС/. Уровень озера Кинерет - основного естественного резервуара пресной воды на территории Израиля - поднялся с начала сезона дождей на 165 см, что является рекордным показателем за 28 лет, отмечает государственное израильское радио Kan. По его данным, только в январе поверхность водоема поднялась на 127 см, а в последний раз столько воды стекало в озеро в столь сжатые сроки в 1992 году.

Kan отмечает, что появившийся впервые на озере в 2013 году остров к концу января 2020 года практически полностью ушел под воду. По данным сайта savethekinneret.com, специализирующегося на мониторинге состояния этого водоема, по состоянию на 3 февраля вода в озере поднялась до отметки минус 210,22 м по отношению к Мировому океану. При этом, на конец ноября, когда был зафиксирован минимум за 2019 год, вода находилась на уровне в минус 211,87 м, что означает, что она поднялась на 165 см.

Кинерет наполняется второй зимний сезон подряд после длившейся пять лет жесткой засухи. В конце ноября 2018 озеро достигло минимума в этом десятилетии - отметки в минус 214,64 м, впервые с 2001 года опустившись ниже так называемой "черной черты", установленной на уровне в минус 214,4 м, когда забор воды становится физически невозможным, так как она опускается ниже насосных труб. Сейчас Кинерету не хватает 132 см до достижения "верхней красной черты", выше которой озеро считается полноводным, что в предыдущий раз фиксировалось в 2009 году.