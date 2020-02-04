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Севфлот не получал приглашения для своего ансамбля от организаторов фестиваля в Норвегии

Как уточнили в пресс-службе Севфлота, поездка коллектива в Норвегию даже не планировалась

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Организаторы фестиваля Barents Spektakel не прислали официальное приглашение командованию Северного флота для участия его ансамбля песни и пляски в мероприятии, поэтому поездка не планировалась. Об этом говорится в сообщении Севфлота, распространенном во вторник.

"Официального приглашение в адрес командования Северного флота или Министерства обороны России по данному вопросу не поступало", - сообщили на флоте.

Как уточнили в пресс-службе, "поездка творческого коллектива в Норвегию даже не планировалась". Официальное приглашение, пояснили на Северном флоте, не было оформлено организаторами фестиваля по причине несогласования в МИД страны.

Ранее телекомпания NRK сообщила, что ансамбль песни и пляски Северного флота РФ получил отказ во въезде в Норвегию для выступления на фестивале культуры Barents Spektakel в Киркенесе, потому что участники коллектива не могут сдать отпечатки пальцев на визу.

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НорвегияРоссия
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