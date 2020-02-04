Маломобильные россияне смогут через "Госуслуги" подать заявление о голосовании вне участка

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции "Единая Россия" во вторник внесла в Госдуму законопроект, который позволяет гражданам, имеющим сложности с передвижениями, подать через Единый портал государственных и муниципальных услуг заявление о голосовании вне избирательного участка. Текст опубликован в думской электронной базе.

"В целях расширения гарантий реализации права избирателей, участников референдума, относящихся к маломобильным гражданам, предлагается закрепить возможность подачи заявления о голосовании вне помещения для голосования через систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", - говорится в пояснительной записке.

Помимо этого, проектом закона предлагается установить возможность менять действующую схему избирательных округов в связи с существенным изменением численности избирателей в избирательном округе. Отклонение от средней нормы представительства избирателей для этого должно превысить 20%, а в труднодоступных или отдаленных местностях - 40%. Сделать это нужно будет не позднее чем за девять месяцев до дня голосования.

Авторами инициативы выступили депутаты Дмитрий Вяткин, Евгений Ревенко и Дмитрий Белик.