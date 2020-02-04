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Альбом со снимками с Ялтинской конференции передали Ливадийскому дворцу

Альбом ранее принадлежал Василию Ермаченкову, который был командующим Военно-воздушными силами Черноморского флота в 1942-1945 годах

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Альбом с фотографиями с Ялтинской конференции, который в 1945 году подарили участвовавшему в ее организации генералу Василию Ермаченкову, во вторник передали Ливадийскому дворцу-музею. В нем собраны снимки, не предназначавшиеся для публикации, которые позволят историкам больше узнать о ходе конференции и ее подготовке, сообщили ТАСС в учреждении.

"Нам передали альбом Василия Васильевича Ермаченкова (командующий Военно-воздушными силами Черноморского флота в 1942-1945 годах), где около 50 фотографий с Ялтинской конференции, небольшой архив с вырезками из газет, которые относились к его жизни, и записная книжка. Это именной альбом, есть надпись: "В. В. Ермаченкову", титульный лист раскрашен вручную, а дальше на отдельных листах по одной фотографии с паспарту. Фотографии сделаны советским фотографом Борисом Шейниным", - рассказала ТАСС заведующий отделом научно-просветительских программ музея Ксения Гернет.

Она рассказала, что Ермаченков был одним из тех, кто обеспечивал организационные моменты встречи, связанные с авиацией. Предметы переданы частным лицом - отставным военным из Санкт-Петербурга. "Он был знаком с Ермаченковым и сохранил эти вещи; его инициатива была, чтобы предметы оказались именно в Ливадийском дворце. Экспонаты представят в ноябре на выставке, посвященной новым поступлениям, и одно из центральных мест займет фотоальбом", - добавила Гернет.

Научный сотрудник научно-экспозиционного отдела музея Дмитрий Блинцов отметил, что снимки изначально "не были предназначены для публикации" - такие альбомы раздавали причастным к конференции на память.

"Снимки для нас важны и имеют значение с исторической точки зрения. Там запечатлены рабочие моменты, сцены, которые важны для конкретных людей, но не для широкой публики, показана работа соответствующих служб. По крупицам анализируя фотографии, можно дополнить информацию о конференции", - пояснил собеседник агентства.

Важное в деталях

Во вторник, спустя ровно 75 лет после начала Ялтинской конференции, в Ливадийском дворце открылась выставка, посвященная встрече. В экспозицию вошли материалы, рассекреченные на днях Министерством обороны РФ. Блинцов уточнил, что всего опубликовано более 100 различных документов.

"Они, безусловно, интересны нам как специалистам, там специфичная информация - организация связи между кораблями в дозоре, ответственность командиров и так далее. Из того, что я уже видел, для меня был интересен документ, где приводится численность личного состава Черноморского флота, владеющих английским языком для проведения экскурсии для членов американской и британской делегаций по Севастополю, обеспечения их проживания в городе. Возможно, это имело какие-то последствия для них в будущем. Всего таких офицеров и мичманов было около 10 человек, ведь в тот период в учебных заведениях изучали, в основном, немецкий", - рассказал Блинцов.

Проректор Крымского федерального университета, историк Сергей Юрченко, в свою очередь, отметил, что рассекреченные Минобороны документы "по-новому дополняют информацию, связанную с деятельностью Черноморского флота по охране конференции".

"Есть очень интересные детали по обеспечению безопасности конференции и обеспечению работы [Ялтинской конференции], а нередко именно в деталях кроется действительно важное. Мы пока не изучали документы глубоко, но уже обратили внимание на то, что там есть схема расстановки кораблей, схемы связи", - добавила заведующая сектором Великой Отечественной войны Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Ирина Агишева. Она пояснила, что необходимо было организовать связь с портами, задействованными в обеспечении конференции кораблями, аэродромами, между делегациями и связь делегаций с их объектами.

О конференции

С 4 по 11 февраля 1945 года в Ялте проходила встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции. Основной формой работы стали заседания руководителей трех союзнических держав (СССР, США и Великобритании) - Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Также проводились встречи глав внешнеполитических ведомств стран-союзниц.

Основным на встречах глав государств и дипломатов стал вопрос о завершении войны и будущем послевоенной Германии. На конференции принимались ключевые решения о принципах взаимодействия государств в послевоенное время, а также о создании Организации Объединенных Наций. Достигнутый компромисс позволил принять Декларацию об освобожденной Европе. Декларация утверждала, что преобразование "должно быть достигнуто таким путем, который позволит освобожденным народам уничтожить последние следы нацизма и фашизма и создать демократические учреждения по их собственному выбору".

Теги
РоссияСталин, Иосиф ВиссарионовичЧерчилль, УинстонРузвельт, ФранклинКрымСевастополь
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