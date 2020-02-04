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Путин: система образования для сирот и детей с патологиями должна быть гибкой

Президент подчеркнул, что такие дети должны иметь неоднократное право на бесплатную профессиональную подготовку

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручит правительству расширить льготы в сфере образования для сирот и детей с патологиями. По его мнению, такие дети должны иметь неоднократное право на бесплатную профессиональную подготовку.

Во вторник президент провел встречу с представителями общественности в Череповце. Одна из участниц встречи обратилась к президенту с просьбой усовершенствовать законодательство в сфере получения второго бесплатного образования для сирот и детей, которые имеют проблемы с ментальным здоровьем. В настоящее время они имеют право пройти обучение только по одной программе профессиональной подготовки.

"В отношении тех детей, о которых вы сказали, сироты, дети с ограниченными возможностями по здоровью. Совершенно точно нужно сделать то, что вы предлагаете - эти ограничения должны быть сняты. Я попрошу правительство внести соответствующие корректировки", - сообщил он.

Путин отметил, что система подготовки кадров должна быть более гибкой в России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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