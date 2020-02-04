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Путин в Череповце посетил городской Центр боевых искусств

Президент увидел тренировку спортсменов

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в Череповце посетил тренировку молодых спортсменов в городском Центре боевых искусств.

В центре занятия проходят по 30 видам спортивных единоборств, в том числе самбо, дзюдо, вольная борьба. Здесь занимаются свыше 2,5 тыс. человек.

Детско-юношеская спортивная школа боевых искусств была основана в Череповце в 1994 году.

Воспитанники центра за четверть века работы этого учреждения завоевали более 170 титулов победителей и призеров на европейских и мировых первенствах, среди них в том числе 20 чемпионов мира и 23 чемпиона Европы. Центр занимает первое место в городе и всей Вологодской области по общему количеству титулов чемпионов России, Европы и мира, а также по числу подготовленных мастеров спорта.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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