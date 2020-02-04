Замначальника пресс-службы Генпрокуратуры назначен экс-главред дирекции информации НТВ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Бывший главный редактор дирекции информации телеканала НТВ Андрей Иванов назначен заместителем начальника пресс-службы Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

"Приказом Генерального прокурора РФ Игоря Краснова на должность заместителя начальника управления взаимодействия со средствами массовой информации - официального представителя Генеральной прокуратуры РФ назначен Иванов Андрей Андреевич", - сообщили в ведомстве.

Иванов родился в 1981 году в Магадане, в 2003 году окончил факультет журналистики Кубанского государственного университета. С 1998 года работал корреспондентом и обозревателем периодических изданий, являлся автором художественно-публицистических программ на региональном телевидении. С 2006 по 2020 годы занимал различные должности на телеканале НТВ, включая должность главного редактора дирекции информации.

На должность начальника пресс-службы назначена Анна Генералова, которая с 2010 года работала в пресс-службе президента РФ, в том числе на должности главного советника. Генералова родилась в 1987 году в подмосковном Серпухове, в 2010 году окончила Московский государственный лингвистический университет по специальности "Связи с общественностью".

Предыдущий представитель Генпрокуратуры Александр Куренной перешел вместе в бывшим генпрокурором РФ Юрием Чайкой на работу в полпредство президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Он возглавлял управление взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры РФ почти 4 года - с 11 февраля 2016 года.