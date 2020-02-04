{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

После повторной эвакуации суды Петербурга вернулись к работе

Угроза взрыва была ложной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Суды Петербурга, часть из которых дважды эвакуировали во вторник из-за полученных сообщений об угрозе взрыва, вернулись к работе, опасных предметов обнаружено не было. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Во вторник утром эвакуация прошла в Ленинском, Петродворцовом, Петроградском, Василеостровском, Красногвардейском, Колпинском, Смольнинском районных судах. Позже Петродворцовый, Василеостровский и Ленинский районные суды были эвакуированы повторно из-за угрозы взрыва.

"Все районные суды вернулись к работе", - сказали в пресс-службе.

Также во вторник утром сообщения об угрозе взрыва поступили в 130 школ и примерно в 100 детских садов.

С конца ноября 2019 года неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, ТЦ, магазинах, вузах в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
В Сочинском национальном парке открылся "Снежный" маршрут
Его протяженность составляет 20 км
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС