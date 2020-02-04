После повторной эвакуации суды Петербурга вернулись к работе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Суды Петербурга, часть из которых дважды эвакуировали во вторник из-за полученных сообщений об угрозе взрыва, вернулись к работе, опасных предметов обнаружено не было. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Во вторник утром эвакуация прошла в Ленинском, Петродворцовом, Петроградском, Василеостровском, Красногвардейском, Колпинском, Смольнинском районных судах. Позже Петродворцовый, Василеостровский и Ленинский районные суды были эвакуированы повторно из-за угрозы взрыва.

"Все районные суды вернулись к работе", - сказали в пресс-службе.

Также во вторник утром сообщения об угрозе взрыва поступили в 130 школ и примерно в 100 детских садов.

С конца ноября 2019 года неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, ТЦ, магазинах, вузах в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".