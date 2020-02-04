В Сочинском национальном парке открылся "Снежный" маршрут

СОЧИ, 4 февраля. /ТАСС/. Новый зимний прогулочно-познавательный маршрут открылся в Сочинском национальном парке. Сообщение об этом появилось во вторник на официальном сайте нацпарка.

Сообщается, что путь протяженностью 20 км начинается от Нарзанных минеральных источников. Новый маршрут пролегает вдоль долины реки Пслух, кордона Пслух, вдоль ручья Пслушененок, на левом берегу которого располагается Пслухский нарзанный минеральный источник.

На протяжении всего пути расположены информационные указатели и маркировки, которые помогут путникам не заблудиться. Отмечается, что маршрут проходит на высоте до 1750 м выше уровня моря по субальпийским и альпийским лугам. Кроме того, одна из веток маршрута приведет к Памятному знаку в Адлерском районе перевала Аишхо, где в годы Второй мировой войны проходила линия обороны горного перевала от фашистских захватчиков.

Прогулочно-познавательный сезонный (зимний) маршрут "Снежный" находится в Краснополянском участковым лесничестве ФГБУ "Сочинский национальный парк" на высотах от 600 метров до 1800 метров над уровнем моря. Время прохождения маршрута на снегоходе занимает от 2,5 до 4 часов. При этом маршрут не требует специальной физической и технической подготовки участников похода.

Сочинский национальный парк, площадью более 190 тыс. га был создан в 1983 году для охраны природы из-за большого наплыва туристов. Он занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Заповедник расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского края и граничит с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". На территории охраняемых зон нацпарка можно встретить краснокнижных животных и увидеть исчезающие растения-эндемики, например, особый вид самшитов.