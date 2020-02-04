Госдума перенесла рассмотрение проекта о всероссийской минуте молчания 22 июня

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник не успела рассмотреть в первом чтении законопроект о ежегодном проведении в День памяти и скорби (22 июня) всероссийской минуты молчания, обсуждение документа перенесено на другое пленарное заседание.

Соавторами документа стали представители всех думских фракций. Проектом закона предлагается установить в день начала Великой Отечественной войны ежегодное проведение общефедеральной минуты молчания одновременно во всех регионах страны. Акцию можно провести в 12:15 по московскому времени - это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз, уточняется в пояснительной записке.