Мэрия Ростова начала проверку после решения суда о нарушении в заключении контракта со СМИ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 февраля. /ТАСС/. Администрация города Ростова-на-Дону начала проверку в отношении должностных лиц, принимавших участие в заключении контракта на освещение деятельности в СМИ в 2019 году, сообщили ТАСС в понедельник в администрации города.

В августе 2019 года УФАС по региону усмотрело в действиях администрации Ростова-на-Дону картельный сговор с сетевым СМИ "Деловое сообщество" при проведении конкурса на освещение деятельности городской администрации в СМИ.

"Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области были выявлены нарушения в законе "О защите конкуренции" при проведении закупки и заключении контракта на освещение деятельности администрации в СМИ. Арбитражным судом и пятнадцатым арбитражным апелляционным судом прошения об отмене решения УФАС были отклонены. В администрации проведут проверку в отношении лиц, занимавшихся заключением контракта", - говорится в официальном ответе администрации города на запрос ТАСС.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе УФАС, предписаний ростовской администрации по данному делу не выдавалось, однако дело было передано правоохранительным органам. В декабре задержали и отправили под домашний арест руководителя управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова-на-Дону Марию Давыдову, ее подозревают в превышении должностных полномочий при заключении контракта на освещении деятельности мэрии в СМИ. В администрации города уточнили, что должность, ранее занимаемая Давыдовой, в настоящее время вакантна.

"Распоряжением администрации города от 29.01.2020 начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации города Ростова-на-Дону Давыдова Мария Анатольевна освобождена от замещаемой должности и уволена с муниципальной службы по инициативе работника" - говорится в ответе администрации.

Давыдову задержали 19 декабря, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении нее, по словам ее адвоката Александра Рубцова, послужили показания представителя ростовского сетевого издания "Деловое сообщество", с которым городская мэрия ранее заключила контракт на освещение своей деятельности. Сама Давыдова отвергает все подозрения в свой адрес. Об отсутствии претензий к ее работе ТАСС также заявлял глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.