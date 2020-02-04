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Сенсорную комнату для обучения детей с ограниченными возможностями оснастили в Нальчике

Также в Центре детского творчества "Эрудит" планируют внедрить дистанционное обучение детей-инвалидов со всей республики

НАЛЬЧИК, 4 февраля. /ТАСС/. Сенсорная комната для обучения и развития детей-инвалидов оборудована в Центре детского творчества "Эрудит" в Нальчике по госпрограмме "Доступная среда", рассказала во вторник ТАСС директор центра Мадина Габаева.

Государственная программа "Доступная среда" была введена в 2011 году. Она предполагает создание безбарьерной среды для инвалидов и обеспечение их техническими средствами реабилитации.

"В этом учебном году мы реализовали программу "Доступная среда" и приобрели оборудование для сенсорной комнаты, которая у нас работает и куда мы, в первую очередь, принимаем детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Там две зоны: "темная", которая обеспечивает расслабляющий эффект и релаксацию, и "светлая", где идет упор на развитие мелкой моторики, есть особые программы у наших психологов, благодаря которым они координируют свои движения. Помимо этого, у нас по данной программе отстроено два пандуса, расширены дверные проемы, открыт класс, в котором есть проектор, интерактивная доска, закупили особые шахматы для слабовидящих детей", - рассказала Габаева.

В центре созданы условия для обучения и развития детей с проблемами здоровья, здесь занимаются ребята с диагнозом "детский церебральный паралич", умственно отсталые дети, слабовидящие и слабослышащие ребята. "Мы можем принять детей-инвалидов всех категорий, условия для этого все созданы. К примеру, есть индукционные петли, которые дают возможность, при наличии слухового аппарата, посещать слабослышащим детям любое отделение. Свободно перемещаясь по помещению, ребенок может записаться в любое объединение центра", - добавила она.

Также "Эрудит" планирует внедрить на своей базе дистанционное обучение детей-инвалидов со всей республики, в том числе и для тех, которые находятся на домашнем обучении и не могут выехать в Нальчик. Центр работает с 71 ребенком-инвалидом, а с учетом остальных детей здесь обучается 1851 человек в возрасте 5-18 лет. Здесь есть объединения по вокалу, танцам, художественное направление, предусмотрены занятия с логопедом, по отдельному направлению работают психологи, в штате 40 человек, не хватает сурдолога, дефектолога, тьютора, но их будут добирать, отметила собеседница агентства.

Равные возможности

Воспитанники "Эрудита" достигли успеха в естественно-научном направлении и даже напечатали на 3D-принтере руку, оснащенную пятью сервомоторами, каждый из которых отвечает за функции одного пальца. Подключается к компьютеру и управляется им, программу для этого ребята также придумали сами. Она может подавать крупные предметы, такие как теннисный мяч. Ею заинтересовались специалисты Московского государственного технологического университета "Станкин".

В нынешнем учебном году научные открытия дети смогут делать уже с помощью лаборатории по робототехнике, которую Центр получил по проекту "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование".

"Все современное дополнительное образование делает упор на естественно-научное, техническое направление. По проекту "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" получили замечательную лабораторию робототехники, которую посещают 135 детей. Достижения у наших ребят очень хорошие, в прошлом году они изготовили "руку", она так и называется "Эрудит". В московском университете заинтересовались ею и проводят операции этой рукой", - добавила она.

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, охватит период с 2019 до 2024 года. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
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