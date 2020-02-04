{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Малой Вишере откроют музей в доме, где в 1942 году располагался штаб Волховского фронта

Местные власти и жители планируют по фотографиям и воспоминаниям ветеранов воссоздать в помещениях обстановку военного времени

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 февраля. /ТАСС/. Обстановку штаба Волховского фронта намерены воссоздать в новгородском городе Малая Вишера, в доме, где он располагался в 1942 году. Местные власти и жители района решили своими силами по фотографиям и воспоминаниям ветеранов Великой Отечественной войны восстановить вид, который был в здании в военное время, и сделать музейную экспозицию, сообщил ТАСС во вторник представитель пресс-службы правительства Новгородской области.

"В Малой Вишере впервые появится экспозиция, посвященная Волховскому фронту, штаб которого в 1942 году располагался в этом городе. Разместится эта экспозиция именно в том доме, где он находился: местные власти и жители района планируют по фотографиям и воспоминаниям ветеранов воссоздать в помещениях обстановку военного времени, сделать на прилегающей к зданию территории дома укрытия от снарядов - блиндажи времен Великой Отечественной войны. Уникальность идеи создания такого музея будет в его расположении - непосредственно в здании, где находился штаб во время войны", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил ТАСС глава Маловишерского района Николай Маслов, собрать основу для экспозиции и продумать концепцию будущего музея планируется до конца 2020 года. Глава района рассчитывает, что в рамках Года памяти и славы в России в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне уже удастся показать гостям и жителям района первые результаты работы над экспозицией. "Сейчас мы разрабатываем дорожную карту со сроками его создания, четко и пошагово распишем все действия, как будем действовать", - сказал Маслов.

По его словам, к созданию музея решили подключиться и сами жители района, которые предлагают передать в экспозицию военные вещи, сохранившиеся в семьях. Воссоздать облик здания штаба помогут фотографии того времени, которые хранятся у местных жителей, у поисковиков, воспоминания ветеранов и их родных, проживающих в Малой Вишере.

"Идея такая, чтобы там было еще обмундирование бойца Красной армии, которое бы посетители смогли примерить или, например, вещмешок: попробуйте, можете его завязать или нет. Хочется, чтобы люди почувствовали, хотя бы мысленно окунулись в то время. Мысль есть, если получится, купить 3D-стенд для экскурса в историю", - добавил Маслов, пояснив, что сейчас власти района рассматривают варианты участия в областных и федеральных конкурсах для возможной грантовой поддержки дальнейшего развития проекта.

Теги
РоссияВеликая Отечественная войнаНовгородская область
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
У эвакуированных из Уханя в Тюмень нет признаков коронавируса
В Россию доставят 147 человек, в их числе 10 граждан Белоруссии, три гражданина Казахстана, один гражданин Армении и один - Украины.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС