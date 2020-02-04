В Малой Вишере откроют музей в доме, где в 1942 году располагался штаб Волховского фронта

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 февраля. /ТАСС/. Обстановку штаба Волховского фронта намерены воссоздать в новгородском городе Малая Вишера, в доме, где он располагался в 1942 году. Местные власти и жители района решили своими силами по фотографиям и воспоминаниям ветеранов Великой Отечественной войны восстановить вид, который был в здании в военное время, и сделать музейную экспозицию, сообщил ТАСС во вторник представитель пресс-службы правительства Новгородской области.

"В Малой Вишере впервые появится экспозиция, посвященная Волховскому фронту, штаб которого в 1942 году располагался в этом городе. Разместится эта экспозиция именно в том доме, где он находился: местные власти и жители района планируют по фотографиям и воспоминаниям ветеранов воссоздать в помещениях обстановку военного времени, сделать на прилегающей к зданию территории дома укрытия от снарядов - блиндажи времен Великой Отечественной войны. Уникальность идеи создания такого музея будет в его расположении - непосредственно в здании, где находился штаб во время войны", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил ТАСС глава Маловишерского района Николай Маслов, собрать основу для экспозиции и продумать концепцию будущего музея планируется до конца 2020 года. Глава района рассчитывает, что в рамках Года памяти и славы в России в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне уже удастся показать гостям и жителям района первые результаты работы над экспозицией. "Сейчас мы разрабатываем дорожную карту со сроками его создания, четко и пошагово распишем все действия, как будем действовать", - сказал Маслов.

По его словам, к созданию музея решили подключиться и сами жители района, которые предлагают передать в экспозицию военные вещи, сохранившиеся в семьях. Воссоздать облик здания штаба помогут фотографии того времени, которые хранятся у местных жителей, у поисковиков, воспоминания ветеранов и их родных, проживающих в Малой Вишере.

"Идея такая, чтобы там было еще обмундирование бойца Красной армии, которое бы посетители смогли примерить или, например, вещмешок: попробуйте, можете его завязать или нет. Хочется, чтобы люди почувствовали, хотя бы мысленно окунулись в то время. Мысль есть, если получится, купить 3D-стенд для экскурса в историю", - добавил Маслов, пояснив, что сейчас власти района рассматривают варианты участия в областных и федеральных конкурсах для возможной грантовой поддержки дальнейшего развития проекта.