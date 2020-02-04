Понятие "оскорбление" в КоАП могут уточнить в ходе весенней сессии Думы

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Понятие "оскорбление", закрепленное в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), может быть уточнено в ходе весенней сессии Госдумы в рамках поправок об оскорблении граждан чиновниками. Об этом во вторник журналистам сообщил глава комитета нижней палаты по информационной политике, заместитель секретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн.

"Мы для себя такой вариант не исключаем, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - Существующая сейчас статья "Оскорбление" изначально очень узкая, потому что предусматривает оскорбление в неприличной форме". Такая трактовка, подчеркнул парламентарий, включает преимущественно применение ненормативной лексики.

По его словам, подготовлено уже несколько редакций поправок об оскорблении граждан. "Это может быть либо доработка уже существующей статьи за оскорбление, появлении в ней дополнительного квалифицирующего признака, то есть "совершенное лицом, занимающим государственную должность", - пояснил Хинштейн. - Либо будем вносить отдельный состав, который у нас тоже проработан".

Ранее во вторник Хинштейн сообщил, что "Единая Россия" подготовила законодательные инициативы об ответственности чиновников за неуважение граждан, но внесет их на рассмотрение Госдумы только после тщательного анализа. Депутат напомнил о поручении президента РФ по итогам заседания Совета по правам человека до 1 июля рассмотреть вопрос об усилении ответственности чиновников за оскорбление граждан.