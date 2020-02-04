В Петербурге жюри выбрало восемь финалистов конкурса на проект арт-парка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Экспертное жюри выбрало восемь финалистов конкурса на проект арт-парка "Тучков буян" в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщил журналистам председатель комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга, главный архитектор города Владимир Григорьев.

Эти восемь команд получат от организаторов конкурса по $60 тыс. на разработку проекта арт-парка. Победителей конкурса, которые смогут получить премию, объявят на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2020 года. Проект, который займет первое место, реализуют при создании парка.

"17 февраля восемь команд приедут в Петербург и будут знакомиться с контекстом, а потом в мае завершится этап конкурсной работы, и результаты будут презентованы на ПМЭФ. Нам в очень короткие сроки удалось подготовить очень серьезный международный конкурс. Сейчас наступает самый драматический период, в рамках которого отобранным конкурсантам предстоит разработать концепции нового парка. На сегодняшний момент "Тучков буян" - это единственная площадка в центре Санкт-Петербурга, требующая архитектурного, ландшафтного и градостроительного осмысления, - сказал Григорьев журналистам.

В жюри конкурса вошли 14 специалистов по градостроительству, паркам и архитектуре. Среди них главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев, бывший заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре Франческо Бандарин, член совета директоров международного сообщества городских планировщиков ISOCARP Дидье Ванкуцем и другие.

В числе восьми финалистов "Студия 44" (Санкт-Петербург), Agence Ter (Франция), Bjarke Ingels Group (США), JV Vogt, (совместно с Herzog de Meuron, Швейцария), Kengo Kuma and Associates (Япония), Michel Desvigne Paysagiste (Франция), "Хвоя"(Санкт-Петербург) и Praxys paysage & territoire (Франция).

Конкурс проводится по поручению правительства РФ. Инициатором выступает правительство Санкт-Петербурга, организатором - ДОМ.РФ, оператором - КБ Стрелка.

О парке

Идея о создании новой культурной зоны - арт-парка с Дворцом танца Бориса Эйфмана на набережной Малой Невы вместо ранее запланированного на этой территории судебного квартала - была предложена врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым в апреле. Будущий арт-парк разместится на участке в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева. Прогулочная зона займет все пространство набережной между Биржевым и Тучковым мостами и продолжится до Петропавловской крепости. В арт-парке планируется построить подземный концертный, театральный и выставочный комплекс, а сверху - парк и Дворец танца Эйфмана.