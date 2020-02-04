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Сенатор от Кабардино-Балкарии Каноков готов оказать помощь избиваемому отчимом ребенку

Арсен Каноков также призвал в соцсетях жителей республики сообщать ему о подобных случаях издевательства над детьми

НАЛЬЧИК, 4 февраля. /ТАСС/. Член Совета Федерации от Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Арсен Каноков готов подключиться и помочь мальчику, которого систематически избивал отчим в Москве. Об этом он сообщил во вторник на своей странице в Facebook.

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"Глубоко возмущен поведением этого человека, забывшего кавказские традиции и обычаи. Убежден, ребенка срочно нужно избавлять от такого горе-родителя. И, насколько мне известно, вопрос уже взят на контроль главой республики, им занялись соответствующие органы, со своей стороны, готов подключиться, оказать содействие, если мальчику и семье понадобится какая-то помощь", - написал Каноков.

Он выразил возмущение поведением мужчины и попросил в будущем жителей КБР сообщать, "если кому-то станут известны подобные вопиющие факты издевательства над детьми". "Можно также звонить на номер приемной - 8-495-697-64-41", - уточнил сенатор.

Следователи возбудили уголовное дело о неоднократном избиении отчимом пасынка в Москве по ст. 117 УК РФ. Они также проверят условия жизни детей и установят все причины преступления. Кроме того, по поручению центрального аппарата ведомства проверят действия сотрудников органов системы профилактики на наличие халатности (ст. 293 УК РФ). Ход расследования уголовного дела и проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее в отношении мужчины 1981 года рождения полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ - "Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Уполномоченный при главе Кабардино-Балкарии по правам ребенка Светлана Тлинова сообщила ТАСС, что, предварительно, личность мужчины установлена, он прописан в селении Малка Зольского района, но с семьей живет в Москве около 10 лет, работает в одном из крупных сетевых магазинов. Глава республики Казбек Коков взял ситуацию на контроль.

Теги
Каноков, Арсен БашировичРоссияКабардино-БалкарияКоков, Казбек Валерьевич
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