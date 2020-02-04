Второй самолет ВКС РФ прибыл в Ухань для эвакуации россиян

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Второй самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России прилетел в Ухань для эвакуации российских граждан.

Какие меры приняли в России против коронавируса

На эту тему

Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Минобороны РФ.

"Продолжительность перелета с аэродрома Восточного военного округа составила около четырех часов", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, на борту самолета находятся российские военные медики и специалисты Минобороны РФ по вирусологии.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что военные самолеты доставят в Тюменскую область россиян из провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса. По информации Голиковой, в Россию доставят 147 человек. В их числе 10 граждан Белоруссии, три гражданина Казахстана, один гражданин Армении и один - Украины.