Съемки российской экранизации "Мастера и Маргариты" начнутся в 2021 году

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Намерение австралийского режиссера База Лурмана снять фильм "Мастер и Маргарита" не повлияет на планы российских кинематографистов сделать картину по роману Михаила Булгакова, съемки российской одноименной ленты начнутся в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил во вторник сопродюсер будущей отечественной кинокартины Рубен Дишдишян.

В декабре 2019 года американский вэб-сайт Deadline сообщил, что создатель фильмов "Мулен Руж", "Ромео + Джульетта", "Великий Гэтсби" Баз Лурман получил права на экранизацию "Мастера и Маргариты" Михаила Булгакова. Режиссер продюсирует этот проект в партнерстве с правообладателями на экранизацию романа - Светланой Мигуновой-Дали (продюсер фильма "Легенда № 17") и Грейс Ло (ранее управляющая кинокомпанией Джона Кьюсака). Как уточняло издание, Лурман будет осуществлять проект через свою компанию Baz&Co., его совместное предприятие с Леонидом Блаватником.

"Мы в этом году начнем активную работу и в следующем году будем снимать. Выпуск через полтора года с этого момента. Конкуренции пусть боятся зарубежные конкуренты. <...> Наша особенность в том, что это русское произведение, русская классика, мне кажется, мы как русские люди это прочувствуем и сделаем более пронзительно", - сказал Дишдишян.

Сопродюсер также отметил, что у проекта не возникнет проблем с авторскими правами. "У них свои права, англоязычные, у нас русские права, они не пересекаются", - добавил он.

Раннее сообщалось, что режиссером фильма станет Николай Лебедев - создатель таких картин как "Легенда № 17" и "Экипаж". Лента уже получила господдержку от Фонда кино. Среди продюсеров ленты были заявлены Константин Эрнст (Первый канал), Игорь Толстунов ("Профит"), Леонард Блаватник ("Амедиа Продакшн") и Рубен Дишдишян ("Марс Медиа").

Роман Михаила Булгакова неоднократно экранизировали. Первую киноверсию, созданную по мотивам романа, сделал в 1971 году Анджей Вайда. Через год вышла картина Александра Петровича. В 1989 году режиссер Мацей Войтышко выпустил четырехсерийный телевизионный фильм. В 1994 году "Мастера и Маргариту" снял Юрий Кара, но из-за разногласий постановщика и продюсеров фильм вышел лишь спустя 17 лет. В 2005 году свою версию представил Владимир Бортко.