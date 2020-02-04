Около 60 кг выброшенного морем на берег парафина собрали на Куршской косе

КАЛИНИНГРАД, 4 февраля. /ТАСС/. Сотрудники национального парка "Куршская коса" в Калининградской области собрали около 60 кг парафина, выброшенного на берег морем на прошлой неделе. Пробы вещества переданы для анализа в Балтийско-Арктическое морское управление Росприроднадзора, сообщила во вторник пресс-служба учреждения.

Выброс парафина зафиксировали в российской части Куршской косы 30 января. О загрязнении аналогичным веществом тогда сообщала также дирекция национального парка в литовской части косы. Что стало источником загрязнения, пока неизвестно.

"Сотрудники национального парка "Куршская коса" собрали на побережье Балтийского моря около 60 кг парафина. Акт обследования территории и пробы собранного вещества направлены в Балтийско-Арктическое морское управление Росприроднадзора для проведения экспертизы. Соответствующее обращение также отправлено в адрес Калининградского межрайонного природоохранного прокурора", - говорится в сообщении.

Парафин - неразлагающееся вещество, и его необходимо удалять из природы. Наиболее загрязненным оказался участок косы протяженностью около 15 км от поселка Рыбачий до границы с Литвой, уточнили ТАСС в пресс-службе.

Куршская коса длиной 98 км (российская часть - 48 км) от Калининградского полуострова до литовской Клайпеды - самая протяженная песчаная коса в мире, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря, - образовалась около 6 тыс. лет назад. Ширина косы колеблется от 400 м до 3,8 км. Дюны - одни из самых высоких в Европе (до 60 м). В 2000 году Куршская коса включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Национальный парк "Куршская коса" в Калининградской области является одним из наиболее популярных мест для развлечений среди туристов. Ежегодно на косу приезжают до 500 тыс. человек.