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Китайская вирусная пневмония

В Тюменской области ведется мониторинг за эпидемиологической обстановкой

Главный государственный санитарный врач Росгвардии Владимир Рыбин также сообщил, что в регионе создан запас средств индивидуальной медзащиты, необходимых лекарственных и дезинфицирующих препаратов

ТАСС, 4 февраля. Мониторинг за эпидемиологической обстановкой организовали в Тюменской области, куда утром 5 февраля доставят эвакуированных граждан из Китая. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Росгвардии полковник медицинской службы Владимир Рыбин во вторник.

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Туристов из Китая привезут в Тюмень два военных борта, на данный момент один из них уже вылетел из КНР. По данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в Россию доставят 147 человек, в их числе 10 граждан Белоруссии, три гражданина Казахстана, один гражданин Армении и один - Украины.

"Организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, создан запас медицинского имущества, средств индивидуальной медицинской защиты, необходимых лекарственных и дезинфицирующих препаратов", - сказал Рыбин, слова которого приводятся на сайте оперативного штаба.

По словам заместителя командующего Уральским округом войск национальной гвардии РФ генерал-майора полиции Николая Олехновича, сотрудники Росгвардии обеспечивают безопасность внешнего периметра режимного карантинного объекта, его патрулирование и охрану.

"Росгвардейцы также принимают участие в досмотре эвакуированных граждан. Все сотрудники ведомства, привлекаемые к указанным мероприятиям, обеспечены необходимыми средствами защиты", - добавил Олехнович.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, более 420 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.

 

Теги
АрменияБелоруссияУкраинаКазахстанРоссияКитайТюменская областьКитайская вирусная пневмония
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