Власти Мурманской области расширят адресную помощь малоимущим по соцконтрактам

МУРМАНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Мурманской области запустили пилотный проект адресной помощи на основании социальных контрактов для малоимущих семей и одиноко проживающих людей с более широким спектром поддержки. В 2020 году на эти цели из регионального бюджета направят 166 млн рублей, сообщила во вторник замминистра труда и социального развития региона Светлана Виденеева.

"Меняется формат социального контракта, он расширяется, становится более действенным инструментом для преодоления бедности. Ориентироваться будем на нужду конкретной семьи. Сегодня мы начинаем вырабатывать механизмы с курсом на максимальную эффективность", - сказала Виденеева на совещании в региональном министерстве труда и социального развития. Она добавила, что на сегодня в регионе насчитывается около 12 тыс. семей с доходами ниже прожиточного минимума.

Институт социальных контрактов действует в Мурманской области с 2013 года, он рассчитан на малоимущие семьи и одиноко проживающих гражданам с доходом ниже прожиточного минимума. Это двустороннее соглашение, которое заключается между гражданином и органами соцзащиты. Заключив контракт и получив финансовую поддержку, люди отчитываются, куда эти деньги потрачены. Отчет строится на основе индивидуальных кризисных планов, которые составляются совместно с центрами социальной помощи населению и центрами занятости для каждой нуждающейся семьи.

Уже в этом году участники программы смогут рассчитывать не только на финансовую помощь и уже действующие меры поддержки, но и на натуральную: продуктовые наборы, мебель, спортинвентарь детям, бесплатные госуслуги, а также на обучение, оказание содействия в трудоустройстве, создании собственного бизнеса, пояснила Виденеева. С 2021 года программа будет финансироваться еще и из федерального бюджета.

К началу марта всем структурным подразделениям регионального Минтруда поручили проработать внутриведомственное взаимодействие по оказанию помощи населению по соцконтрактам, лучшие практики войдут в проектные документы для внесения изменений в региональное законодательство.