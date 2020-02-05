В Канаде выявили пятый случай заражения коронавирусом

ОТТАВА, 5 февраля. /ТАСС/. Канадские врачи обнаружили коронавирус 2019-nCoV у еще одного жителя Канады. Об этом во вторник сообщил телеканал СTV со ссылкой на представителя министерства здравоохранения провинции Британская Колумбия Бонни Хенри.

По ее данным, речь идет о 50-летней женщине, которая посещала Ухань до того, как с этим китайским городом было прервано авиасообщение. Ее самочувствие резко ухудшилось два дня назад. Согласно канадским законам, теперь этот диагноз местных специалистов должны подтвердить в Национальной лаборатории Канады.

Ранее один случай заражения коронавирусом был также установлен в Британской Колумбии, еще три человека заболели в Онтарио. Все они посещали Ухань.