Twitter будет бороться с недостоверной информацией и манипулированием данными

ТАСС, 5 февраля. Руководство сети микроблогов Twitter намерено препятствовать распространению публикаций, содержащих недостоверную информацию и признаки манипулирования данными. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Twitter, опубликованном во вторник.

В Twitter намерены выявлять записи, которые "были сфабрикованы и подвергнуты манипуляции" или были созданы с целью обмана пользователей. Меры коснутся в первую очередь публикаций, содержащих сфабрикованные изображения, аудио- или видеозаписи. Компания будет отмечать подобные записи специальным макрером, а также блокировать потенциально опасный контент. В качестве примеров такового называются публикации, содержащие "угрозы физической безопасности человека или группы людей", "риск массового насилия или массовых гражданских беспорядков", "угрозы неприкосновенности частной жизни или возможности человека или группы свободно выражать себя".

Отмечается, что сами пользователи смогут пожаловаться на подобные публикации.

30 января Twitter сообщила о введении новой функции, позволяющей сообщать о появлении информации, вводящей в заблуждение о порядке участия в американских выборах 2020 года или в других массовых мероприятиях.