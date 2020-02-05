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Финляндия возглавит рабочую группу по экологии Совета Баренцева/Евроарктического региона

На встрече объявят об исключении из числа "горячих точек" Баренцева региона, в частности, целлюлозно-бумажного комбината в Республике Коми и очистных сооружений в Петрозаводске

ХЕЛЬСИНКИ, 5 февраля. /ТАСС/. Финляндия в среду примет председательство в рабочей группе по окружающей среде Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) на министерской встрече, которая состоится в шведском городе Лулео. Об этом сообщило министерство окружающей среды Финляндии.

"На встрече Финляндия примет председательство в рабочей группе по окружающей среде, задачей которой является развитие сотрудничества в сфере экологии между странами Северной Европы и Россией", - говорится в сообщении.

Главными темами финского председательства, которое продлится до 2023 года, станут углеродно нейтральная циркулярная экономика, биоразнообразие и изменение климата. В Лулео будет принята декларация, которая обозначит направление работы группы в этот период.

На встрече также планируется рассмотреть итоги шведского председательства в СБЕР в 2017-2020 годах. Кроме того, будет объявлено об исключении из числа "горячих точек" Баренцева региона, представляющих серьезный риск загрязнения окружающей среды, четырех объектов: целлюлозно-бумажного комбината в Республике Коми, очистных сооружений в Петрозаводске, а также предприятия целлюлозно-бумажной промышленности АО "Группа Илим" (Котласский целлюлозно-бумажный комбинат) в Архангельской области. Как пояснило министерство, "этим предприятиям удалось значительно сократить свои выбросы, поэтому они будут исключены из списка".

Финляндию в Лулео представит министр окружающей среды Криста Микконен. Помимо нее, во встрече примут участие министр окружающей среды и климата, вице-премьер Швеции Изабелла Лёвин, госсекретарь министерства климата и окружающей среды Норвегии Марен Херслет Хольсен и директор департамента международного сотрудничества Минприроды РФ Нуритдин Инамов, представители правительств Мурманской и Архангельской областей, Республики Коми, Карелии и Ненецкого автономного округа.

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