СГБ Латвии провела обыски в офисе компании, транслирующей русскоязычные каналы

ТАСС, 5 февраля. Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии провела обыски в помещениях, принадлежащих компании "Балтийский медиа альянс" (Baltijas mediju alianse), транслирующей на территории страны некоторые русскоязычные каналы. Об этом сообщило вечером во вторник Латвийское телевидение (ЛТВ).

По его информации, сотрудники латвийской госбезопасности пришли с обысками в главный офис компании в Риге и в ряд других помещений. "Балтийский медиа альянс" транслирует в Латвии около 25 телеканалов, включая русскоязычные Первый балтийский канал (Pirmais Baltijas Kanls), Первый балтийский музыкальный канал (Pirmais Baltijas muziklais kanls) и "Рен-ТВ балтик" (Ren TV Baltic). Компания ведет деятельность в Латвии и Эстонии.