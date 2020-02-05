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Трамп в Конгрессе заявит, что не позволит социализму разрушить здравоохранение США

Отмечается, что президент США и ранее высказывался в том же ключе

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа считает, что социализм угрожает системе здравоохранения страны, и не позволит ее разрушить. Об этом говорится в ежегодном послании "О положении страны", с которым глава государства обратится в ближайшие минуты к Конгрессу. Выдержи из этого документа распространила пресс-служба Белого дома.

"Мы не позволим социализму разрушить американское здравоохранение", - отметит глава государства.

Президент США и ранее высказывался в том же ключе. Так, выступая в прошлом феврале с ежегодным посланием перед Конгрессом, он высказал опасения призывами "принять социализм", которые, по его мнению, звучат в Соединенных Штатах. Так республиканец критикует политическую программу сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, добивающегося выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии. Законодатель считает себя социал-демократом, предвыборную кампанию ведет в основном под лозунгами социальной справедливости и регулярно призывает к "революции" против "олигархической" системы власти в США.

Кроме того, в своей речи в среду американский лидер сделает акцент на успехах в сфере экономики. "С момента вступления в должность президента я быстро перешел к оживлению американской экономики, отсекая рекордное количество уничтожающих рабочие места правовых норм, запуская историческое и рекордное снижение налогов, борясь за справедливые и взаимные торговые соглашения", - заявит президент США. При этом американский лидер намерен напомнить, что ранее в этом году он подписал соглашение по первой фазе торговой сделки между США и Китаем, а также поставил подпись под новым торговым соглашением Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA), которое придет на смену НАФТА.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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