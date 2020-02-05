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Комитет Госдумы поддержал увеличение штрафов за распространение снюса и насвая

Законопроектом предусматривается наложение штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, на должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду рекомендовал палате принять в первом чтении внесенный группой депутатов еще в начале 2018 года законопроект об ужесточении административных штрафов за распространение снюса (сосательного табака) и насвая.

Согласно тексту инициативы, оптовая или розничная продажа насвая и снюса влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, на должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Сейчас Кодексом об административных правонарушениях предусмотрены гораздо более мягкие санкции. Штраф для граждан сейчас составляет от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а в случае продажи несовершеннолетнему - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Штраф для должностных лиц составляет от 7 тыс. до 12 тыс. рублей, для юридических лиц - от 40 тыс. до 60 тыс. рублей. В рассматриваемом законопроекте дифференциация между продажей взрослым и несовершеннолетним гражданам отсутствует.

Как заметил глава комитета Павел Крашенинников, продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий характеризуется не меньшей степенью общественной опасности, чем продажа насвая и снюса. "Таким образом, ко второму чтению было бы целесообразно обсудить вопрос о соотнесении размеров штрафов для граждан за указанные правонарушения", - сказал он.

Со своей стороны член комитета Отари Аршба заявил, что намерен добиваться введения уголовной ответственности за торговлю снюсом и насваем. "Я не удовлетворен никакими административными штрафами, - сказал он. - Я официально заявляю, что буду инициировать введение уголовной ответственности наравне с распространением наркотиков".

Теги
РоссияКрашенинников, Павел Владимирович
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