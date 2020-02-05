Кузнецова проведет переговоры в Сирии о возвращении российских детей из лагерей беженцев

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова проведет в Сирии переговоры по вопросу вывоза российских детей, находящихся в лагерях беженцев на территории страны. Об этом сообщается в среду на сайте омбудсмена.

"Уполномоченный при президенте РФ Анна Кузнецова с рабочим визитом находится в Сирийской Арабской Республике. В рамках рабочего визита детского омбудсмена запланирован ряд встреч и переговоров по вопросам вывоза российских детей, находящихся в лагерях беженцев и приютах на территории Сирии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав российской делегации входят представители Минобороны, МИД и Минздрава РФ.

Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территориях Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Она организована и проводится по поручению президента России Владимира Путина, при детском омбудсмене была создана специальная межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей на родину. По данным сайта уполномоченного, с декабря 2018 года 122 российских ребенка были возвращены из Ирака и восемь - из Сирии.

В сентябре 2019 года в ходе предыдущего визита Кузнецовой в Дамаск была достигнута договоренность о сотрудничестве с президентом Сирии Башаром Асадом. Сирийская сторона выразила готовность оказать всестороннее содействие в возвращении российских детей с территории Сирии на родину.