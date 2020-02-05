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В Кремле озабочены тем, чтобы закон об оскорблении власти не применялся избыточно

При этом по словам пресс-секретаря президента, если речь идет об оскорблениях, то они должны преследоваться по закону

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле озабочены тем, чтобы закон об оскорблении власти и государственной символики не применялся избыточно.

"Безусловно", - сказал пресс-секретарь главы государства журналистам, отвечая на вопрос, беспокоит ли Кремль, чтобы этот закон избыточно не применялся. "Закон принят для того, чтобы применяться", - подчеркнул при этом он.

По словам Пескова, ему "не известно о том, что был какой-то анализ правоприменительной практики, который свидетельствовал бы об избыточном применении этого закона". Комментируя публикацию издания Republic.ru, согласно которой за год с момента вступления в силу этого нормативного акта и начала его применения в лидерах оказались оскорбления направленные в адрес непосредственно главы государства, Песков заявил, что не может дать ответа на сей счет, так как не знает, "о чем конкретно идет речь".

"Но президент - это же институт, это верховная власть, это глава государства. Если речь идет об оскорблениях, они должны соответствующим образом преследоваться по тому закону, который у нас действует", - добавил представитель Кремля.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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